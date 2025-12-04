В Сызрани запущено производство элементов сидений для Lada Iskra

В Сызрани Самарской области ООО «Таврия» запустило производство обивочных материалов для сидений автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщает Федеральный фонд развития промышленности (ФРП)

Отмечается, что был автоматизирован процесс кроя текстильных изделий. Общие инвестиции составили около 22 млн руб. , из которых 10 млн руб. предоставил ФРП по программе «Лизинговые проекты», а 11 млн руб. — лизинговая компания «ДельтаЛизинг».

Новая продукция включает четыре варианта обивок с двумя дизайнами: черно-серые тона и модели с контрастной отстрочкой. Ткань обладает грязеотталкивающими свойствами, что повышает долговечность и облегчает уход. Средства займа ФРП позволили приобрести два автоматизированных раскройных комплекса, что увеличило производственные мощности до 83 тыс. изделий в год и повысило общий объем производства на 37%, до 300 тыс. шт. в год.

Сообщается, что автоматизация участка кроя была стратегическим шагом для соответствия стандартам федерального заказчика и обеспечения высокого качества продукции. Продукция предприятия используется при изготовлении готовых сидений для автомобилей «АвтоВАЗа», включая модели Lada Iskra, Granta и Niva. Внедрение новых технологий увеличило раскройные мощности на 66% и снизило затраты за счет перехода на собственное производство.

