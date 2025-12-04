В Сызрани запущено производство элементов сидений для Lada Iskra
В Сызрани Самарской области ООО «Таврия» запустило производство обивочных материалов для сидений автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщает Федеральный фонд развития промышленности (ФРП)
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Отмечается, что был автоматизирован процесс кроя текстильных изделий. Общие инвестиции составили около 22 млн руб. , из которых 10 млн руб. предоставил ФРП по программе «Лизинговые проекты», а 11 млн руб. — лизинговая компания «ДельтаЛизинг».
Новая продукция включает четыре варианта обивок с двумя дизайнами: черно-серые тона и модели с контрастной отстрочкой. Ткань обладает грязеотталкивающими свойствами, что повышает долговечность и облегчает уход. Средства займа ФРП позволили приобрести два автоматизированных раскройных комплекса, что увеличило производственные мощности до 83 тыс. изделий в год и повысило общий объем производства на 37%, до 300 тыс. шт. в год.
Сообщается, что автоматизация участка кроя была стратегическим шагом для соответствия стандартам федерального заказчика и обеспечения высокого качества продукции. Продукция предприятия используется при изготовлении готовых сидений для автомобилей «АвтоВАЗа», включая модели Lada Iskra, Granta и Niva. Внедрение новых технологий увеличило раскройные мощности на 66% и снизило затраты за счет перехода на собственное производство.