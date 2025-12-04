Челябинская компания получит грант за разработки для общепита

Наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области одобрил «Челябторгтехнике» грант на возмещение части затрат на разработку оборудования для пищевой промышленности. В бюджет компании вернется более 7 млн руб., сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.

Предприятие представило на конкурсный отбор два проекта. Первый — линейка мобильных кулинарных станций «Мобикус» для приготовления пищи на виду у гостя. Оборудование имеет автономную двухступенчатую систему очистки и фильтрации воздуха с помощью угольного и лабиринтного фильтров. Она позволяет отделять воздух и пар от жира, выделяемого во время приготовления пищи, и поглощает неприятные запахи. Станции можно использовать и в заведениях, и на выездных мероприятиях.

Второй одобренной разработкой стали системы автоматизированного и дистанционного управления печами, индукционными плитами и холодильными установками. Они предназначены для работы в заведениях общественного питания и на пищевых предприятиях. Автоматизируют приготовление любых блюд за счет большого количества датчиков, контролирующих влажность воздуха, температуру в цехе и внутри конструкций и другие показатели. При отклонении значений от нормы устройство само откорректирует их или подаст сигнал о неисправности. Такой функционал снижает расходы на обслуживание подобных систем и позволяет предотвращать нештатные ситуации и порчу продукции. При этом технология может применяться и на оборудовании других производителей.

Сейчас инженеры компании проектируют полностью отечественный генератор промышленного льда. Несколько пилотных экземпляров проходят испытания у партнеров челябинского предприятия. Планируется официально представить агрегат в следующем году.

Виталина Ярховска