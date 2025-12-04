Объем продаж контрацептивов в Ижевске увеличился за месяц более чем на 9%

Объем продаж презервативов в Ижевске с октября по ноябрь увеличился на 9,2%. Цена среднемесячной корзины контрацептивов, по данным аптечного сервиса Megapteka, достигла почти 1,3 тыс. руб. (+0,76%). Общий объем продаж не приводится. По препаратам от аллергии и простуды наблюдается спад на 24,7 и 11,6% — до 285,4 и 419,2 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ноябрь стал переходным месяцем между окончанием простудной волны и зимним сезоном хронических заболеваний. Спрос смещается в пользу длительной терапии и поддерживающих препаратов, а цены остаются относительно стабильными»,— объясняют в сервисе. В основном ижевчане приобретали в ноябре лекарства по сердечно-сосудистой и эндокринной группам — доли 20,1 и 17,9%. Среднемесячные корзины составили 1 и 1,7 тыс. руб.

Если сложить все группы — помимо вышеназванных сервис выделил препараты от боли и воспалений, для ЖКТ и печени, зрения, нервной системы и психического здоровья, — то средний чек достигнет 7 тыс. руб. С октября по ноябрь он повысился на 0,13%. По общей среднемесячной корзине Ижевск занял 14-е место среди 28 крупных городов РФ, которые охватывает сервис.