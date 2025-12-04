Мэрия Уфы утвердила планировку для застройки микрорайона Молодежный

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, которым утверждены проекты планировки и межевания территории между улицами Николая Дмитриева, Джалиля Киекбаева, 8 марта и бульваром Хадии Давлетшиной. Планировочная документация утверждена по запросу компании «Преображение» (входит в «Третий трест»), которой предстоит комплексное развитие этого квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Преображение» предложило за право реновации 62 млн руб. Общий объем инвестиций в территорию ожидается не меньше 4 млрд руб.

Проекты планировки и межевания предполагают снос жилых домов, гаражей, хозпостроек общей площадью около 6,7 тыс. кв. м. Вместо них будет построен многосекционный жилой дом высотой от восьми до 25 этажей с закрытой наземной парковкой на 123 машино-места и детским садом на 60 мест. Население квартала, ожидают в мэрии, увеличится с 6,5 тыс. до 7,4 тыс. человек.

Потребность населения в школьных местах планируется удовлетворить за счет существующего Центра образования №15.

Идэль Гумеров