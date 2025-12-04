«Доля машин с пробегом будет только расти»

Совладелец дилерской компании «Арт-Моторс» Андрей Шмергельский рассказал «Ъ-Review», как рынок адаптируется к цифровизации, уходу иностранных автомобильных гигантов и переориентации автолюбителей к машинам с пробегом из-за экономической ситуации.

— До 2022 года «Арт-Моторс» был дилером Mercedez-Benz, но из-за санкций немецкий производитель ушел из России. Что-то пришло взамен?

— В 2022 году из страны ушел не только Mercedes-Benz, вместе с ним – почти все остальные марки из нашего дилерского портфеля. Со временем их место заняли другие игроки, на фасаде нашего здания появились новые логотипы, но заменить именно Mercedes-Benz – один из старейших автомобильных брендов в мире, оказалось не так просто. Особенно в сознании покупателей.

Выручка от продаж стала падать. Сохранить положительный баланс удавалось только благодаря системности: если когда-то можно было жить – и неплохо жить – только благодаря «мерседесам», тогда как сервис, страхование и автокредиты оставались скорее вспомогательными, вторичными направлениями, то сейчас без них никак. На одной реализации новых машин и на одной продаже «железа» бизнес не выстоит.

— Проблема в сокращении рынка новых автомобилей?

— За последние 10-15 лет рынок новых машин в стране в целом сократился. Да, это существенный фактор, но не единственный. Например, все большую роль играют online-продажи – а там историческое преимущество отнюдь не за дилерами. Продавцы в интернете покупают трафик и, вместе с ним, поток клиентов, но не генерируют его.

То есть, как видите, цифровизация, которая для потребителей стала благом, для дилеров стала «черным лебедем». Неожиданно для себя нам пришлось конкурировать с IT-компаниями, которые оказывают важнейшее влияние на автомобильный рынок, даже не прикасаясь к этим автомобилем.

— И автодилеры не выдерживают этой конкуренции?

— В будущем роль дилеров, по моему мнению, будет уменьшаться. Новый автомобиль – товар стандартный, без нюансов, выдать его несложно. Ремонт все больше сводится к замене целых узлов и агрегатов – прибавочной стоимости в нем для сервиса все меньше.

Немного надежд и на возвращение старых марок в обозримом будущем – у немецкого автопрома сейчас не лучшие времена. И даже если вернутся, нет смысла ждать новых «мерседесов» спецсерии по цене от 2 млн руб.

Потребители, кстати, тоже подстраиваются – они все чаще смотрят на автомобили с пробегом. Сейчас в России на один новый автомобиль продается пять машин с пробегом – соотношение в пользу пробега примерно в два раза больше, чем было в начале 2010-х. Даже состоятельные люди стали аккуратнее относиться к деньгам – если 20 лет назад немец, который имел в банке миллион евро, но ездил на пятилетнем Volkswagen Golf, вызывал у большинства наших соотечественников изумление, то сегодня – понимание на грани с уважением.

Рынок «пробега» показывает рост и в Башкирии. Например, в третьем квартале число предложений автомобилей в ценовом диапазоне от 1 млн до 3 млн руб. увеличился на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года! Как и раньше, по предпочтениям покупателей доминируют европейские, японские и южнокорейские иномарки – на них приходится около 86% сегмента, хоть и общее число объявлений увеличилось. Основные марки – Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

Мы отчетливо видим тенденцию роста активности продавцов в сегменте бюджетных автомобилей, что только подтверждает увеличение интереса к машинам с пробегом в условиях экономического давления и нестабильной ситуации на первичном рынке.

Что касается премиум-автомобилей, то наш анализ по республике показывает снижение спроса, в том числе на бренд Mercedes-Benz. Этот тренд отражает общий экономический спад и изменения потребительского поведения населения региона. Снижение доходов и неопределенность будущего заставляют многих потенциальных покупателей пересмотреть свои приоритеты и переключиться на более доступные марки и модели..

Таким образом, изменения в предпочтениях потребителей указывают на уменьшение доступности премиум-класса автомобилей и постепенное смещение спроса в сторону более экономичных решений.

— Вы вынуждены подстраиваться?

— Это вызывает проблемы. Для дилеров, ситуация, конечно, не уникальная, но загвоздка в том, что в нашей компании, например, направление «пробега» никогда толком не работало. Для типичного дилера «пробег» – нечто вроде аппендикса: вещь вроде нужная, но непонятная по функционалу.

Работать с пробегом сложно: у каждой машины свои особенности, часто – скрытые. Непросто и с оценкой при выкупе. Мало денег предложишь продавцу – не отдаст, много заплатишь – сам рискуешь продать в минус.

В то же время у «вторички» есть преимущество, которое ярче всего проявилось сейчас – этот рынок изолирован от внешних потрясений! Можем уверенно говорить, что в течение многих лет ввозившиеся в страну автомобили будут долго циркулировать. Их перепродажу невозможно прекратить – отрегулировать цены на автомобили с пробегом и загнать сделки в комиссионные магазины не удалось даже советским властям.

— Тем не менее, с Mercedes-Benz вы не расстаетесь?

— Mercedes-Benz – бенчмарк в мире автомобильного «премиума». Естественно, после 2022 года нам пришлось перестраивать работу, опять-таки, переориентироваться на «пробег». После 2022 года экономика пережила ряд негативных последствий, вызвавших значительное сокращение покупательской способности. И снижение спроса на роскошные автомобили, включая Mercedes-Benz, стало одним из следствий снижения доходов жителей республики.

Но на целевой аудитории премиальных автомобилей макроэкономические факторы отразились не так существенно, как в более бюджетных сегментах. Поэтому мы продолжаем подбирать им привычные модели, но уже с поддержкой автомобильного маркетплейса FRESH.

У федеральной сети FRESH, чьим франчайзи мы стали, есть набор готовых технологий для работы в «пробеге» – 258 пунктов диагностики автомобилей, принципы формирования склада, привлечения трафика... Но сами по себе технологии ничего не дадут: будь у нас хоть целый чемодан секретной заводской документации на новый Mercedes-Benz S-класса, мы не сможем наладить выпуск этих машин… В конце концов, технологии можно украсть, гораздо сложнее воспроизвести.

Пришлось выводить отдельное направление пробега. Наращивать и переформировать команду. На складе все меньше выкупных автомобилей, все больше – комиссионных.

А еще важна стандартизация – благодаря общим принципам проверки машин краснодарский филиал FRESH может заказать автомобиль у нас, а мы – в Москве.

— Доминирование на рынке автомобилей с пробегом – это временное явление?

— Рынок «пробега» важен для российского автобизнеса как никогда. Без работы с ним бессмысленно и говорить о каком-то устойчивом развитии. Скажу больше – доля машин с пробегом будет только расти, лишь бы рынок становился понятнее, прозрачнее и технологичнее.

Правда, тут встает другой вопрос – как долго продержится сама концепция личного автомобиля в его современном виде, когда дорогостоящий механизм массой в полторы-две тонны используется для перевозки своего владельца, чье бренное тело весит в среднем 80 кг. Причем автомобиль этот 90% времени стоит без дела.

Хотя для России с ее расстояниями и размерами, думаю, нескоро найдется замена этой концепции. Во всяком случае, за пределами крупных городов – в них-то представления о мобильности уже начали меняться