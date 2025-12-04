В Ярославской области подешевел бензин

В Ярославской области на неделе с 24 ноября по 1 декабря снизилась средняя цена на автомобильный бензин. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

24 ноября средняя цена бензина составляла 62,20 руб., а 1 декабря она была зафиксирована на уровне 62,14 руб. Подешевел бензин марок АИ-92 (на 0,06 руб.) и АИ-95 (на 0,07 руб.). АИ-98 и выше подорожал на 0,32 руб. Выросла цена и дизельного топлива — на 0,11 руб.

Цена на бензин снизилась и в целом по России. За период с 25 ноября по 1 декабря снижение цен было зафиксировано в 45 субъектах Российской Федерации.

Антон Голицын