В Самарской области разыскивают водителя, сбившего пешехода

Сотрудники полиции устанавливают водителя, скрывшегося с места ДТП в Ставропольском районе. Об этом сообщает госавтоинспекция Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам ведомства, 4 декабря в 07:40 (MSK+1) на 24-м км автодороги Тольятти — Ташелка водитель следовал из села Ташелка в направлении Тольятти. Он наехал на пешехода 1959 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте ДТП. Водитель скрылся с места происшествия.

За оставление места ДТП предусмотрено лишение права управления на 1–1,5 года или административный арест до 15 суток. В случае неоказания помощи, повлекшего смерть или тяжкий вред здоровью, наступает уголовная ответственность (ст. 264 УК РФ).

Руфия Кутляева