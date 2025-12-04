В Башкирии 94 перевозчиков лишили права возить пассажиров

В октябре этого года в Башкирии 94 перевозчика не предоставили договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и лишились права перевозить пассажиров, сообщает минтранс республики. 687 автомобилей этих перевозчиков не могут использоваться в службе такси.

Всего в октябре в Башкирии выявили 189 недобросовестных компаний и самозанятых водителей, не заключивших договоры ОСГОП. Их деятельность приостановили на месяц, в течение которого они должны были устранить нарушение. Из них 92 перевозчика предоставили документы и возобновили пассажирские перевозки. Три перевозчика сами подали заявления об аннулировании деятельности.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова, перевозчики обязаны заключать договор ОСГОП на каждое такси, которое внесено в региональный реестр. Информация о договоре должна быть размещена в салоне автомобиля, и пассажиры могут ее проверить. В случае аварии страховая компания выплатит компенсацию пострадавшим. «Без такого договора перевозчик не несет ответственности за жизнь и здоровье пассажиров»,— отметил он. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика для легкового такси введено с 1 сентября 2024 года.

Майя Иванова