Президент РФ наградил директора Коми-Пермяцкого национального драматического театра

Директор Коми-Пермяцкого национального драматического театра Анатолий Четин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года.

Фото: телеграм-канал Аллы Платоновой Анатолий Четин

Как указано в документе, господин Четин удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

«Эта высокая государственная награда — признание многолетней работы Анатолия Пахомовича, его верности театру и огромного личного вклада в сохранение и развитие коми-пермяцкой культуры, — написала в своем телеграм-канале министр культуры Пермского края Алла Платонова. — Под его руководством театр не только бережно хранит традиции, но и смело ищет новые творческие формы, оставаясь живым центром культурной жизни».

Анатолий Четин окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Коми-Пермяцкий драматический театр он возглавил в 1990 году. В 2007 году господину Четину присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».