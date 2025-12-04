В Ярославской области стартует проект «Ямузыкант»

Телеканал «ЯПервый» запускает проект «ЯМузыкант» имени Недды Аязян для поддержки юных музыкантов Ярославской области. Соглашение подписали министр культуры Ирина Ширшова и генеральный директор «Верхняя Волга медиа» Мария Николаева, сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области Мария Николаева и Ирина Ширшова

Фото: Правительство Ярославской области

Ирина Ширшова отметила, что проект даст молодым музыкантам возможность выйти на новый уровень и получить информационную поддержку. Конкурс назван в честь Недды Аязян, заслуженной артистки РФ и преподавателя Ярославского музыкального училища, которая ушла из жизни в 2022 году.

Проект направлен на выявление и поддержку талантливых музыкантов, а также привлечение внимания к классическому музыкальному образованию. Участниками могут стать дети от 11 лет. Церемонии открытия, закрытия и отборочные туры будут транслироваться в прямом эфире на «ЯПервом».

Мария Николаева подчеркнула, что проект даст детям и студентам шанс проявить себя. Заявки будут рассматривать жюри, в состав которого войдут дирижеры, руководители творческих коллективов и преподаватели Ярославского музыкального училища. Победители смогут выступить в Ярославской государственной филармонии вместе с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром под руководством Василия Валитова.

Антон Голицын