Глава СКР заинтересовался проверкой по информации о нападении собак на жительницу Оренбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки по информации о нападении стаи бродячих собак на человека и принятом по итогам решении. Об этом сообщает СКР.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ноябре в Оренбурге во дворе многоквартирного дома безнадзорные собаки напали на жительницу с двумя детьми. Им удалось избежать получения телесных повреждений. Меры к отлову агрессивных животных не принимаются. В СУ СКР по Оренбургской области организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева