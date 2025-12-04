Глава СКР заинтересовался проверкой по информации о нападении собак на жительницу Оренбурга
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки по информации о нападении стаи бродячих собак на человека и принятом по итогам решении. Об этом сообщает СКР.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В ноябре в Оренбурге во дворе многоквартирного дома безнадзорные собаки напали на жительницу с двумя детьми. Им удалось избежать получения телесных повреждений. Меры к отлову агрессивных животных не принимаются. В СУ СКР по Оренбургской области организована процессуальная проверка.