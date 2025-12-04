В Саратове задержаны воронежцы по подозрению в содействии мошенниками

В Саратове задержаны четверо жителей Воронежа, подозреваемые в пособничестве мошенникам, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент начался с жалобы 59-летнего жителя Ленинского района на звонки мошенников его 88-летнему отцу. Злоумышленники представились сотрудниками Пенсионного фонда и потребовали персональные данные пенсионера. Затем они позвонили, якобы от имени ФСБ, обвинив его в финансировании противоправной деятельности и предложили «задекларировать» сбережения в 1,7 млн руб., передав их курьеру.

Под руководством полиции организовали встречу с мошенниками. В момент передачи денег был задержан 20-летний житель Воронежа, который признался в содеянном. Позже задержали еще троих его сообщников. Возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ), ведется расследование.

Никита Маркелов