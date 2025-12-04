В Госдуме напомнили стоимость одного пенсионного коэффициента с 2026 года

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит примерно 156,76 руб. Об этом рассказал «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). По его словам, размер коэффициента будет отражать ежегодную индексацию страховой части выплаты.

Пенсия по старости в России формируется из двух частей: страховой, которая рассчитывается исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексируемой каждый год. Сейчас мужчины получают право на страховую пенсию с 65 лет, женщины – с 60-ти, при условии наличия не менее 15 лет трудового стажа и 30 ИПК.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, согласно бюджету Соцфонда, в 2026 году достигнет 9 584,69 руб. Этот показатель так же, как и пенсионный коэффициент, проиндексирован на 7,6%.