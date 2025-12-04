Сеть Spirit планирует открыть пятый фитнес-клуб под Петербургом в 2026 году

Федеральная сеть Spirit Fitness откроет еще один фитнес-клуб в Санкт-Петербургской агломерации в следующем году. Одна из возможных локаций для размещения нового спортивного центра — город Мурино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сеть клубов Spirit Fitness пришла на рынок Петербурга в прошлом году, заявив о планах открыть в городе пять спорт-центров. Первый фитнес-клуб сети площадью 1,7 тыс. кв. м открылся в апреле прошлого года в ТЦ «Невский центр» на месте закрывшегося Alex Fitness. За прошедший год Spirit открыла только четыре клуба. По словам бизнес-директора сети Дмитрия Иешко, причиной стало то, что компания не нашла подходящие площади.

«Мы ищем помещения от 1,5 тыс. кв. м с определенной высотой потолков и высокими требованиями по несущей способности перекрытий, в локациях с высокой плотностью населения»,— рассказал журналистам представитель компании. Одна из таких локаций, в которой сеть ведет переговоры об открытии нового клуба, — Мурино.

Что касается расширения сети на весь Северо-Западный регион, то пока компания не планирует открывать свои клубы в других городах СЗФО, но ведет переговоры о продаже франшиз. «Я сам из Петрозаводска и очень хотел бы, чтобы Spirit Fitness открылся и в моем родном городе,— признался господин Иешко. — Но пока масштабы столицы Карелии не позволяют сделать этого из-за небольшой плотности населения.

В столичных городах России более высокий уровень вовлеченности жителей в занятия фитнесом, объяснил бизнес-директор Spirit Fitness. В Москве показатель составляет 17% от общего числа жителей, в Петербурге — 12%. В городах с населением от 300 тыс. человек выгоднее развивать присутствие через франшизы. Стоимость франшизы господин Иешко оценил в сумму от 150 млн рублей, срок окупаемости — примерно 4 года.

Александра Тен