Глазовский ЧМЗ начал использовать 3D-печать для создания деталей к оборудованию

Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ», входит в топливный дивизион госкорпорации «Росатом») в Глазове начал использовать промышленную 3D-печать для создания комплектующих к собственному оборудованию по производству циркониевой и титановой продукции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«На предприятии создана цифровая библиотека из более чем 200 готовых трехмерных чертежей изделий для прокатного, шлифовального, обрабатывающего и ультразвукового оборудования. Теперь десятки позиций оснастки, инструмента и запасных частей хранятся не физически, а на “цифровом складе” — это позволяет не тратить время на закупку и обеспечивает оперативное изготовление комплектующих непосредственно на предприятии»,— говорится в сообщении.

Для печати используется как стандартный пластик (PLA, PETG), так и высококачественные композиты и специальные инженерные материалы. Как подсчитали на «ЧМЗ», послойное изготовление деталей сократило сроки поступления нестандартной оснастки на 85%, уменьшило затраты за закупку, хранение и транспортировку компонентов. В отличие от стандартных методов, например токарной обработки, 3D-печать предполагает разбиение модели на слои толщиной от нескольких микрон до долей миллиметра.