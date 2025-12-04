Ставрополье завершает ремонт 32 км региональных дорог

Ставропольский край активно модернизирует дорожную сеть. Власти завершают капитальный ремонт 32 км региональных трасс и устанавливают новое освещение. Работы ведут по госпрограмме «Развитие транспортной системы» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

В 2025 году подрядчики заменили гравий на асфальтобетон на шести участках общей длиной свыше 17 км. Они обновили трассы «М-29 «Кавказ» – Янкуль – Новый Бешпагир – Грачёвка», «Новопавловск – Курская – Моздок» (первый пуск), «Красногвардейское – Покровское», «Розовка – Нагутское», «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская» и подъезд к аэропорту Ставрополя от дороги «Ставрополь — Аэропорт». Эти артерии связывают ключевые населенные пункты и социально значимые объекты. С начала года край отремонтировал уже 50–130 км региональных дорог на 12–40 объектах, включая мосты. К концу года обновят еще 95 км, а местные трассы — 310 км по всем 33 округам.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа подчеркнул приоритет улучшения инфраструктуры. С 2020 года отремонтировали около 100 км полотна, а в 2023–2025 годах обустроили 40 км освещения. В этом году добавят еще 15 км, включая 8,2 км на дороге «Ипатово – Золотаревка – Добровольное» в Золотаревке и Октябрьском Ипатовского округа. До конца декабря завершат 6,7 км в Красногвардейском и Светлограде. Финансирование превысило 11 млрд рублей из федеральных, краевых и местных бюджетов. Более половины краевого дорожного фонда — 57% — пошло на местные дороги по поручению губернатора Владимира Владимирова.

Из 4316 км региональных дорог гравий остается лишь на 10%. Доля трасс в нормативном состоянии достигла 81% к концу 2024 года. Выбор участков учитывает обращения жителей с прямых линий губернатора и интенсивность движения, например, на «Пятигорск – Георгиевск» и «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское». Нацпроект продолжит работы до 2030 года: доведут федеральные дороги до 85% норматива, региональные — до 60%. В 2025 году обновили пять мостов и ведут ремонт в малых агломерациях Кавминвод на 32 км.

Евгений Штепа отметил, что новые трассы отвечают требованиям безопасности и снижают аварийность. Регион привлек внебюджетные средства и софинансирование. За 2023–2024 годы привели в порядок рекордные 1100 км местных дорог и 1,5 тыс. погонных метров мостов. Это повысит транспортную доступность и выведет край на новый уровень развития инфраструктуры.

