Драгоценности по-итальянски

В сети бутиков Britzo продаются украшения итальянских брендов, которые станут идеальным новогодним подарком. Компания Britzo более 20 лет сотрудничает с ведущими ювелирными домами Италии и Швейцарии и сегодня предлагает своим клиентам эксклюзивные коллекции этих марок, среди которых особенно выделяются три — Nanis, Ponte Vecchio Gioielli и Luca Carati. Колье, браслеты, кольца и серьги этих брендов сверкают цветными драгоценными камнями и бриллиантами и обращают на себя внимание высочайшим качеством исполнения.

Серьги, колье и кольцо Nanis Boules Фото: Courtesy of Nanis Boules Подвески и кольца Ponte Vecchio Gioielli Benvenuto из белого золота с бриллиантами Фото: Courtesy of Ponte Vecchio Gioielli

Бренд Nanis не довольствуется созданием обыкновенных колье, браслетов или серег. Компания из Виченцы делает универсальные украшения-трансформеры, дающие женщинам максимальную свободу самовыражения. Колье здесь способно трансформироваться в сотуар, чокер или лариат, а серьги можно надевать как одной, так и другой стороной, создавая разные образы и сочетая с разными нарядами. Дизайн украшений Nanis строится вокруг элементов овальной формы, ставших узнаваемой чертой бренда. Порой это гравированные вручную бусины из 18-каратного желтого золота, как в украшениях коллекции Dancing in the Rain. А в серьгах из коллекции Boules c жадеитом и бриллиантами или разомкнутом кольце из коллекции Ipanema с рутиловым кварцем фирменный овал Nanis — здесь он в цвете — напоминает обточенную водой морскую гальку.

Кольцо Ponte Vecchio Gioielli Benvenuto из белого золота с бриллиантами Фото: Courtesy of Ponte Vecchio Gioielli Подвеска Ponte Vecchio Gioielli Benvenuto из белого золота с бриллиантами Фото: Courtesy of Ponte Vecchio Gioielli

Компания Ponte Vecchio Gioielli находится во Флоренции, и история ее основания тесно связана со знаменитым мостом Понте-Веккьо, где итальянские ювелиры нескольких поколений продают свои украшения и по сей день. Стилистическая простота логотипа, изображающего три арки моста Понте-Веккьо, задает тон украшениям бренда. Это бриллиантовая классика, для усиления блеска которой ювелиры Ponte Vecchio Gioielli используют старинный флорентийский прием — что-то вроде перфорации металла, позволяющей свету лучше проникать сквозь драгоценный камень и отражаться от его граней. Как, например, в коллекции Benvenuto, где бриллианты различных огранок складываются в единый сюжет и приумножают блеск и сияние друг друга.

Подвеска Luca Carati Natura из желтого золота с перламутром и бриллиантами Фото: Courtesy of Luca Carati Серьги Nanis Boules из желтого золота с жадеитом, горным хрусталем и бриллиантами Фото: Courtesy of Nanis Boules Браслет Ponte Vecchio Gioielli Nobile из желтого золота c черными и бесцветными бриллиантами Фото: Courtesy of Ponte Vecchio Gioielli

История бренда Luca Carati началась еще в 1980-е годы в Валенце, итальянской столице ювелирного искусства. Сегодня этот бренд славится своими традициями мастерства в сочетании с современным подходом к дизайну, вдохновленным природной красотой и художественным наследием Италии. Так, формы украшений из коллекции Natura напоминают о полевых цветах, а их простота позволяет носить их каждый день.

