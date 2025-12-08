Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Результаты GPHG-2025

Главный приз Aiguille d’Or

Breguet Classique Souscription 2025

Breguet Classique Souscription 2025

Фото: Breguet

Breguet Classique Souscription 2025

Фото: Breguet

Механизм однострелочник с ручным заводом и запасом хода 96 часов; корпус 40 мм — розовое золото; CHF 45 тыс.

Хронометр

Zenith G.F.J. Calibre 135

Zenith G.F.J. Calibre 135

Фото: Zenith

Zenith G.F.J. Calibre 135

Фото: Zenith

Mеханизм с ручным заводом, сертификатом хронометра особо точных часов COSC и запасом хода 72 часа; корпус 39 мм — платина; циферблат — ляпис-лазурь, синий перламутр, узор гильоше; 160 экз.; CHF 49 тыс.

Открытие

Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock

Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock

Фото: Anton Suhanov

Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock

Фото: Anton Suhanov

Специальная номинация для брендов возрастом до десяти лет. Mеханизм с турбийоном, мировым временем, ручным заводом и запасом хода семь с половиной суток; корпус 100 x 128 мм — сталь, титан, узор гильоше, горячая эмаль; 24 экз.; CHF 59 тыс.

За дерзость

Fam Al Hut Mobius

Fam Al Hut Mobius

Фото: Fam Al Hut

Fam Al Hut Mobius

Фото: Fam Al Hut

Механизм с турбийоном, ретроградным «прыгающим» указателем часов, ретроградным указателем минут, ручным заводом и запасом хода 50 часов; корпус 24,3 x 42,2 мм — сталь; CHF 27 тыс.

Культовые часы

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Фото: Audemars Piguet

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Фото: Audemars Piguet

Механизм с автоподзаводом и вечным календарем, индикатором фаз Луны, указателем недели и запасом хода 55 часов; корпус 41 мм — розовое золото; CHF 141 тыс.

Исключительная механика

Greubel Forsey Nano Foudroyante

Greubel Forsey Nano Foudroyante

Фото: Greubel Forsey

Greubel Forsey Nano Foudroyante

Фото: Greubel Forsey

Механизм с ручным заводом, турбийоном, хронографом с указателем шести десятых секунд и запасом хода 40 часов; корпус 37,9 мм — белое золото; CHF 502 тыс.

Хронограф

Angelus Chronographe Telemetre Yellow Gold

Angelus Chronographe Telemetre Yellow Gold

Фото: Angelus

Angelus Chronographe Telemetre Yellow Gold

Фото: Angelus

Механизм с хронографом, ручным заводом и запасом хода 42 часа; корпус 37 мм — желтое золото; 15 экз.; CHF 32 тыс.

Турбийон

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Фото: Bvlgari

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Фото: Bvlgari

Рекордный ультратонкий механизм с турбийоном, ручным заводом с запасом хода 42 часа; корпус 40 мм толщиной 1,85 мм — титан, вольфрам; 20 экз.; CHF 635 тыс.

Спортивные часы

Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

Фото: Chopard

Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

Фото: Chopard

Высокочастотный (8 Гц) автоматический механизм с индикатором даты и запасом хода 60 часов; корпус 41 мм — черненый титан; 250 экз.; CHF 23,7 тыс.

Сложные мужские часы

Bovet 1822 Recital 30

Bovet 1822 Recital 30

Фото: Bovet 1822

Bovet 1822 Recital 30

Фото: Bovet 1822

Автоматический механизм с указателем 24 часовых поясов, дополнительной минутной стрелкой для поясов, некратных 1 часу, индикатором «день/ночь» и запасом хода 62 часа; корпус 42 мм — титан; CHF 73,5 тыс.

Мужские часы

Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement

Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement

Фото: Urban Jurgensen

Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement

Фото: Urban Jurgensen

Механизм с двойным спуском, индикатором запаса хода, ручным заводом и запасом хода 52 часа; корпус 39 мм — розовое золото; CHF 113,5 тыс.

Time Only

Daniel Roth Extra Plat Rose Gold

Daniel Roth Extra Plat Rose Gold

Фото: Daniel Roth

Daniel Roth Extra Plat Rose Gold

Фото: Daniel Roth

Номинация «Только время» для часов без дополнительных указателей. Механизм с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 35,5 x 38,6 мм — розовое золото; циферблат — узор гильоше; CHF 49 тыс.

Ювелирные часы

Dior Montres La D de Dior Buisson Couture

Dior Montres La D de Dior Buisson Couture

Фото: Dior

Dior Montres La D de Dior Buisson Couture

Фото: Dior

Кварцевый механизм; корпус 38 мм — розовое золото, бриллианты; циферблат — сеттинг драгоценных камней; единственный экземпляр; CHF 370 тыс.

Художественные часы

Voutilainen 28GML Souyou

Voutilainen 28GML Souyou

Фото: Voutilainen

Voutilainen 28GML Souyou

Фото: Voutilainen

Циферблат японского мастера Татсуо Китамуры; механизм 28GML со сверхкрупным балансом, уникальной спиралью с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 39 мм — платина; единственный экземпляр; CHF 290 тыс.

Сложные женские часы

Chopard Imperiale Four Seasons

Chopard Imperiale Four Seasons

Фото: Chopard

Chopard Imperiale Four Seasons

Фото: Chopard

Механизм с автоматическим подзаводом, указателем времен года и запасом хода 65 часов; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; циферблат — белое золото и перламутровое маркетри; 25 экз.; CHF 91 тыс.

Женские часы

Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal

Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal

Фото: Gerald Genta

Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal

Фото: Gerald Genta

Механизм с автоматическим подзаводом и запасом хода 50 часов; корпус 36,5 мм — желтое золото, огненные опалы; циферблат — оранжевый сердолик; 10 экз.; CHF 120 тыс.

Маленькая стрелка

M.A.D. Editions M.A.D.2 Green

M.A.D. Editions M.A.D.2 Green

Фото: M.A.D. Editions

M.A.D. Editions M.A.D.2 Green

Фото: M.A.D. Editions

Номинация Petite aiguille для часов стоимостью до CHF 10 тыс. Механизм с автоматическим подзаводом, «прыгающим» часом и запасом хода 64 часа; корпус 42 мм — сталь; CHF 3,1 тыс.

Вызов

Dennison Natural Stone Tiger Eye In Gold

Dennison Natural Stone Tiger Eye In Gold

Фото: Dennison

Dennison Natural Stone Tiger Eye In Gold

Фото: Dennison

Кварцевый механизм; корпус 33,5 x 37 мм — сталь; циферблат — натуральный «тигровый глаз»; CHF 660

Настольные часы

L’Epee 1839 Albatross L’Epee 1839 X MB&F

L’Epee 1839 Albatross L’Epee 1839 X MB&F

Фото: L’Epee 1839

Скелетонированный механизм с функцией боя, автоматоном (16 пропеллеров), ручным заводом и запасом хода 8 суток (без учета автоматона); корпус 350 x 600 мм — сталь; 8 экз.; CHF 129 тыс.

Специальная премия жюри

Ален Доминик Перрен

Ален Доминик Перрен

Фото: Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

Ален Доминик Перрен

Фото: Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

