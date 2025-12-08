Результаты GPHG-2025
Главный приз Aiguille d’Or
Breguet Classique Souscription 2025
Фото: Breguet
Механизм однострелочник с ручным заводом и запасом хода 96 часов; корпус 40 мм — розовое золото; CHF 45 тыс.
Хронометр
Zenith G.F.J. Calibre 135
Фото: Zenith
Mеханизм с ручным заводом, сертификатом хронометра особо точных часов COSC и запасом хода 72 часа; корпус 39 мм — платина; циферблат — ляпис-лазурь, синий перламутр, узор гильоше; 160 экз.; CHF 49 тыс.
Открытие
Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock
Фото: Anton Suhanov
Специальная номинация для брендов возрастом до десяти лет. Mеханизм с турбийоном, мировым временем, ручным заводом и запасом хода семь с половиной суток; корпус 100 x 128 мм — сталь, титан, узор гильоше, горячая эмаль; 24 экз.; CHF 59 тыс.
За дерзость
Fam Al Hut Mobius
Фото: Fam Al Hut
Механизм с турбийоном, ретроградным «прыгающим» указателем часов, ретроградным указателем минут, ручным заводом и запасом хода 50 часов; корпус 24,3 x 42,2 мм — сталь; CHF 27 тыс.
Культовые часы
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar
Фото: Audemars Piguet
Механизм с автоподзаводом и вечным календарем, индикатором фаз Луны, указателем недели и запасом хода 55 часов; корпус 41 мм — розовое золото; CHF 141 тыс.
Исключительная механика
Greubel Forsey Nano Foudroyante
Фото: Greubel Forsey
Механизм с ручным заводом, турбийоном, хронографом с указателем шести десятых секунд и запасом хода 40 часов; корпус 37,9 мм — белое золото; CHF 502 тыс.
Хронограф
Angelus Chronographe Telemetre Yellow Gold
Фото: Angelus
Механизм с хронографом, ручным заводом и запасом хода 42 часа; корпус 37 мм — желтое золото; 15 экз.; CHF 32 тыс.
Турбийон
Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon
Фото: Bvlgari
Рекордный ультратонкий механизм с турбийоном, ручным заводом с запасом хода 42 часа; корпус 40 мм толщиной 1,85 мм — титан, вольфрам; 20 экз.; CHF 635 тыс.
Спортивные часы
Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF
Фото: Chopard
Высокочастотный (8 Гц) автоматический механизм с индикатором даты и запасом хода 60 часов; корпус 41 мм — черненый титан; 250 экз.; CHF 23,7 тыс.
Сложные мужские часы
Bovet 1822 Recital 30
Фото: Bovet 1822
Автоматический механизм с указателем 24 часовых поясов, дополнительной минутной стрелкой для поясов, некратных 1 часу, индикатором «день/ночь» и запасом хода 62 часа; корпус 42 мм — титан; CHF 73,5 тыс.
Мужские часы
Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement
Фото: Urban Jurgensen
Механизм с двойным спуском, индикатором запаса хода, ручным заводом и запасом хода 52 часа; корпус 39 мм — розовое золото; CHF 113,5 тыс.
Time Only
Daniel Roth Extra Plat Rose Gold
Фото: Daniel Roth
Номинация «Только время» для часов без дополнительных указателей. Механизм с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 35,5 x 38,6 мм — розовое золото; циферблат — узор гильоше; CHF 49 тыс.
Ювелирные часы
Dior Montres La D de Dior Buisson Couture
Фото: Dior
Кварцевый механизм; корпус 38 мм — розовое золото, бриллианты; циферблат — сеттинг драгоценных камней; единственный экземпляр; CHF 370 тыс.
Художественные часы
Voutilainen 28GML Souyou
Фото: Voutilainen
Циферблат японского мастера Татсуо Китамуры; механизм 28GML со сверхкрупным балансом, уникальной спиралью с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 39 мм — платина; единственный экземпляр; CHF 290 тыс.
Сложные женские часы
Chopard Imperiale Four Seasons
Фото: Chopard
Механизм с автоматическим подзаводом, указателем времен года и запасом хода 65 часов; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; циферблат — белое золото и перламутровое маркетри; 25 экз.; CHF 91 тыс.
Женские часы
Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal
Фото: Gerald Genta
Механизм с автоматическим подзаводом и запасом хода 50 часов; корпус 36,5 мм — желтое золото, огненные опалы; циферблат — оранжевый сердолик; 10 экз.; CHF 120 тыс.
Маленькая стрелка
M.A.D. Editions M.A.D.2 Green
Фото: M.A.D. Editions
Номинация Petite aiguille для часов стоимостью до CHF 10 тыс. Механизм с автоматическим подзаводом, «прыгающим» часом и запасом хода 64 часа; корпус 42 мм — сталь; CHF 3,1 тыс.
Вызов
Dennison Natural Stone Tiger Eye In Gold
Фото: Dennison
Кварцевый механизм; корпус 33,5 x 37 мм — сталь; циферблат — натуральный «тигровый глаз»; CHF 660
Настольные часы
Скелетонированный механизм с функцией боя, автоматоном (16 пропеллеров), ручным заводом и запасом хода 8 суток (без учета автоматона); корпус 350 x 600 мм — сталь; 8 экз.; CHF 129 тыс.
Специальная премия жюри
Ален Доминик Перрен
Фото: Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve