Бюджет Челябинской области на 2026 год утвердили с дефицитом 58,9 млрд рублей

Законодательное собрание Челябинской области утвердило бюджет региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект принят единогласно во втором и третьем чтениях на заседании 4 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ко второму чтению объем федеральных поступлений в региональный бюджет увеличился на 585,5 млн руб., до 32,9 млрд руб. В том числе регион дополнительно получит в 2026 году из госказны 257,8 млн руб. на ремонт и строительство автодорог, 179,6 млн — на модернизацию первичного звена здравоохранения, 86 млн —на комплексное развитие сельских территорий и поддержку малого агробизнеса, 23,5 млн руб. — на массовое обследование новорожденных.

Кроме того, правительство региона и депутаты перераспределили часть расходов. Так, на 1 млрд руб. увеличили траты на организацию регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам. Также 376 млн руб. добавили на создание образовательно-производственных центров и кластеров среднего профобразования, 191 млн — на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, 110, 8 млн — на развитие социальной защиты населения, 48 млн — на повышение эффективности молодежной политики, 40 млн руб. — на развитие образования.

После всех корректировок доходы бюджета Челябинской области на 2026 год составят 319,2 млрд руб., расходы — 378,2 млрд руб. Дефицит после первого чтения сократился на 1,5 млрд, до 58,9 млрд руб.