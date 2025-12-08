Золото стрелок

13 ноября 2025 года в Женеве на юбилейном 25-м Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG) произошел удивительный случай: главный «часовой Оскар» получил не кто иной, как знаменитый часовщик Людовиков и Наполеонов — Абрахам Луи Бреге.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Алексей Тарханов

«Золотую стрелку», Aiguille d’Or, присудили выпущенным к 250-летию марки Breguet часам Classique Souscription 2025 — высокотехнологичным, но принципиально старомодным на вид: настолько, что к названию добавили «2025», чтобы никто не спутал их с экспонатом исторического музея. Часы отсылают к знаменитой модели Souscription, разработанной Абрахамом Луи Бреге в конце XVIII века. Часовщик унес ноги от французских революционеров и на родине в Швейцарии выпускал «часы по подписке» (souscription) с упрощенным циферблатом и единственной стрелкой.

Спорить с жюри не будем: это замечательные часы. Лицевая сторона говорит о XVIII веке, тогда как на оборотной показан во всей красе новый калибр VS00, объединяющий множество технологических новинок XXI века. «Со спины» это вариант модели Tradition, за которую много лет восхваляли спасителя старинной марки, основателя Swatch Group Николаса Хайека-старшего.

Главная премия, отданная Breguet, символична: если по итогам GPHG можно судить о мировых тенденциях, то часовая индустрия вступила в период осторожного, но уверенного консерватизма. Об этом же говорит и награждение Audemars Piguet в категории «Культовые часы» за Royal Oak Perpetual Calendar. В год 150-летия бренда логично, что жюри стремится сохранить в фокусе внимания главные модели часовой истории, к которым, безусловно, относится и Royal Oak.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Церемония GPHG впервые состоялась в монументальном здании бывшей городской электростанции — таком же памятнике культуры, как и часовое искусство

Несмотря на растущее присутствие независимых марок, новых участников из Китая, России и Великобритании, распределение призов по-прежнему склоняется в пользу традиционных швейцарских брендов. Среди них в этом году особенно выделились те, кто работает под крылом французского люксового холдинга LVMH. Призами отметили и «великанoв» Bvlgari, Dior, Zenith, и «малышей» вроде L’Epee 1839, Gerald Genta и Daniel Roth — в итоге группа завоевала больше всех наград.

Марки Gerald Genta и Daniel Roth получили награды в категориях «Женские часы» и «Только время» (часы без дополнительных указателей). Оба когда-то независимых бренда были приобретены Bvlgari, стали частью часового развития римской марки, а затем вместе с ней перешли в LVMH. Казалось, что этим «малышам» предстоит исчезнуть в желудке «кита», однако глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен возродил знаковые модели выдающегося дизайнера Джеральда Дженты. Позже в LVMH решили, что площадкой для развития возрожденных марок станет мануфактура Louis Vuitton — La Fabrique du Temps. Разработку поручили ее ведущим конструкторам — опытнейшим Мишелю Навасу и Энрико Барбазини. Они дважды поднимались на сцену, чтобы получить премии за две диаметрально разные модели: яркую Gentissima Oursin Fire Opal Gerald Genta и предельно строгую Daniel Roth Extra-Plat в розовом золоте.

По коммерческим итогам часовая группа LVMH пока не опережает конкурентов, но усилия семьи Арно очевидно приносят плоды. Их экспансия продолжается: перед церемонией стало известно, что подразделение часов LVMH укрепляет свою промышленную сеть, приобретая долю в швейцарской мануфактуре La Joux-Perret, известной высокоточной механикой.

Все это вместе — сигнал для индустрии: мощь крупных корпораций — с инженерной базой, вертикально интегрированным производством и развитой дистрибуцией — остается решающим фактором успеха. Именно группы сегодня главные поставщики инноваций, несмотря на повышенное внимание к независимым маркам.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Выставка часов-лауреатов прошла в женевском Музее истории и искусства

Независимые и сами все чаще пользуются поддержкой и сотрудничеством больших марок, которые обращаются к ним за вдохновением, как Bvlgari или L’Epee, работавшие с MB&F Максимилиана Бюссера; как Louis Vuitton, приглашавший Реджепа Реджепи; как Zenith, работавший с Кари Вутилайненом.

Независимые тоже не ушли без наград. «Швейцарский финн» Вутилайнен, постоянный лауреат GPHG, получил призы в номинациях «Художественные часы» за Voutilainen 28GML Souyou и «Мужские часы» — совместно с возрожденным брендом Urban Jurgensen — за UJ-2 Double Wheel Natural Escapement. Почетную «Маленькую стрелку» заслуженно получил Максимилиан Бюссер за M.A.D.2 Green, новую модель своей «второй линии» M.A.D. Editions, созданную в сотрудничестве с постоянным партнером марки, выдающимся швейцарским дизайнером Эриком Жиру. Особенно приятен успех российского мастера Антона Суханова, признанного «Открытием» с его великолепным St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock, пасхальным яйцом — гремучей смесью фаберже, матрешки и ваньки-встаньки — с турбийоном на вершине.

Семья Шойфеле из независимой марки Chopard ушла с церемонии с двумя наградами: в категории «Спортивные часы» — за Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF, в категории «Сложные женские часы» — за L’Imperiale Four Seasons. Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле дважды поднимался на сцену: сначала чтобы получить награду за новую вариацию в высшей степени «семейных» часов, созданных тремя поколениями — его сыном, им самим и его отцом, затем — чтобы присоединиться к сестре, сопрезиденту Каролине Шойфеле, принявшей награду за L’Imperiale Four Seasons.

Фото: G-Maillot / Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve Сопрезиденты Chopard Карл-Фридрих Шойфеле и Каролина Шойфеле вместе приняли награду за сложные женские часы

Результаты GPHG-2025 показывают, что отрасль по-прежнему ищет стабильности. Призовые места распределены между марками со столетней историей. Даже успехи независимых воспринимаются прежде всего в контексте традиции, а не технологического радикализма. Независимые чаще всего используют эстетику, характерную для истории швейцарского часового дела.

Китайский лауреат Fam Al Hut своей прямоугольной моделью Mobius, премированной «За дерзость», напомнил о Golden Bridge швейцарской марки Corum. Tiger Eye британской марки Dennison (победитель в категории «Вызов») стал экономичным вариантом присутствовавших в конкурсе моделей швейцарцев Piaget, посвященных Уорхолу. И неудивительно: дизайнером Tiger Eye был признанный классик Эмманюэль Гёйт, автор культовых моделей, включая Royal Oak Offshore и Rolex Cellini.

Даже принципиально новые Greubel Forsey были похожи на все красивые швейцарские часы сразу. Новаторский механизм foudroyante с «наномеханикой», снижающей энергопотребление в 1,8 тыс. раз и использующей сверхлегкие колеса минимальной инерции, встроен в «летающий» турбийон и помещен в элегантный корпус 37,9 мм — вместо сложных фантастических капсул прежних лет. Премия за «Исключительную механику» досталась технически революционным, но внешне добропорядочным часам, в облике которых нет ничего исключительного.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ На церемонии часы предстают в наилучшем свете

Сложными часами нужно не только восхищаться, их нужно носить. Это доказал владелец Bovet 1822 Паскаль Раффи новой моделью Recital 30, позволяющей видеть время во всех существующих часовых поясах, включая зоны с получасовой разницей. Механизм помещен в классический круглый корпус, хотя и — новость Bovet 1822 — впервые изготовленный на собственных производственных мощностях.

Юбилейная 25-я церемония закончилась. Ценность каждой из 19 наград не только престиж: они оказывают прямое влияние на коммерческий успех. Приз GPHG, как отмечают эксперты, стал знаком качества, более заметным, чем традиционная маркировка Swiss Made. Для молодых марок это дверь на мировой рынок, для зрелых — подтверждение траектории развития и новый аргумент для клиентов.

Ну а специальная премия жюри, врученная Алену Доминику Перрену, подчеркивает важность культурной составляющей часового дела. Недаром в 2020 году ЮНЕСКО включила часовое искусство в список нематериального культурного наследия. Перрен — не только менеджер, возродивший Cartier, но и создатель Fondation Cartier, одной из самых заметных и влиятельных арт-институций последних десятилетий. 83-летний Перрен не приехал в Женеву, но передал зрителям свой завет: «Пока существуют страсть и любовь, будут существовать часы и украшения».

Результаты GPHG-2025 Главный приз Aiguille d’Or Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Breguet Classique Souscription 2025

Фото: Breguet Механизм однострелочник с ручным заводом и запасом хода 96 часов; корпус 40 мм — розовое золото; CHF 45 тыс. Хронометр Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zenith G.F.J. Calibre 135

Фото: Zenith Mеханизм с ручным заводом, сертификатом хронометра особо точных часов COSC и запасом хода 72 часа; корпус 39 мм — платина; циферблат — ляпис-лазурь, синий перламутр, узор гильоше; 160 экз.; CHF 49 тыс. Открытие Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock

Фото: Anton Suhanov Специальная номинация для брендов возрастом до десяти лет. Mеханизм с турбийоном, мировым временем, ручным заводом и запасом хода семь с половиной суток; корпус 100 x 128 мм — сталь, титан, узор гильоше, горячая эмаль; 24 экз.; CHF 59 тыс. За дерзость Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Fam Al Hut Mobius

Фото: Fam Al Hut Механизм с турбийоном, ретроградным «прыгающим» указателем часов, ретроградным указателем минут, ручным заводом и запасом хода 50 часов; корпус 24,3 x 42,2 мм — сталь; CHF 27 тыс. Культовые часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar

Фото: Audemars Piguet Механизм с автоподзаводом и вечным календарем, индикатором фаз Луны, указателем недели и запасом хода 55 часов; корпус 41 мм — розовое золото; CHF 141 тыс. Исключительная механика Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Greubel Forsey Nano Foudroyante

Фото: Greubel Forsey Механизм с ручным заводом, турбийоном, хронографом с указателем шести десятых секунд и запасом хода 40 часов; корпус 37,9 мм — белое золото; CHF 502 тыс. Хронограф Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Angelus Chronographe Telemetre Yellow Gold

Фото: Angelus Механизм с хронографом, ручным заводом и запасом хода 42 часа; корпус 37 мм — желтое золото; 15 экз.; CHF 32 тыс. Турбийон Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Фото: Bvlgari Рекордный ультратонкий механизм с турбийоном, ручным заводом с запасом хода 42 часа; корпус 40 мм толщиной 1,85 мм — титан, вольфрам; 20 экз.; CHF 635 тыс. Спортивные часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

Фото: Chopard Высокочастотный (8 Гц) автоматический механизм с индикатором даты и запасом хода 60 часов; корпус 41 мм — черненый титан; 250 экз.; CHF 23,7 тыс. Сложные мужские часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bovet 1822 Recital 30

Фото: Bovet 1822 Автоматический механизм с указателем 24 часовых поясов, дополнительной минутной стрелкой для поясов, некратных 1 часу, индикатором «день/ночь» и запасом хода 62 часа; корпус 42 мм — титан; CHF 73,5 тыс. Мужские часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement

Фото: Urban Jurgensen Механизм с двойным спуском, индикатором запаса хода, ручным заводом и запасом хода 52 часа; корпус 39 мм — розовое золото; CHF 113,5 тыс. Time Only Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Daniel Roth Extra Plat Rose Gold

Фото: Daniel Roth Номинация «Только время» для часов без дополнительных указателей. Механизм с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 35,5 x 38,6 мм — розовое золото; циферблат — узор гильоше; CHF 49 тыс. Ювелирные часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dior Montres La D de Dior Buisson Couture

Фото: Dior Кварцевый механизм; корпус 38 мм — розовое золото, бриллианты; циферблат — сеттинг драгоценных камней; единственный экземпляр; CHF 370 тыс. Художественные часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Voutilainen 28GML Souyou

Фото: Voutilainen Циферблат японского мастера Татсуо Китамуры; механизм 28GML со сверхкрупным балансом, уникальной спиралью с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 39 мм — платина; единственный экземпляр; CHF 290 тыс. Сложные женские часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chopard Imperiale Four Seasons

Фото: Chopard Механизм с автоматическим подзаводом, указателем времен года и запасом хода 65 часов; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; циферблат — белое золото и перламутровое маркетри; 25 экз.; CHF 91 тыс. Женские часы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal

Фото: Gerald Genta Механизм с автоматическим подзаводом и запасом хода 50 часов; корпус 36,5 мм — желтое золото, огненные опалы; циферблат — оранжевый сердолик; 10 экз.; CHF 120 тыс. Маленькая стрелка Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран M.A.D. Editions M.A.D.2 Green

Фото: M.A.D. Editions Номинация Petite aiguille для часов стоимостью до CHF 10 тыс. Механизм с автоматическим подзаводом, «прыгающим» часом и запасом хода 64 часа; корпус 42 мм — сталь; CHF 3,1 тыс. Вызов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dennison Natural Stone Tiger Eye In Gold

Фото: Dennison Кварцевый механизм; корпус 33,5 x 37 мм — сталь; циферблат — натуральный «тигровый глаз»; CHF 660 Настольные часы L’Epee 1839 Albatross L’Epee 1839 X MB&F

Фото: L’Epee 1839 Скелетонированный механизм с функцией боя, автоматоном (16 пропеллеров), ручным заводом и запасом хода 8 суток (без учета автоматона); корпус 350 x 600 мм — сталь; 8 экз.; CHF 129 тыс. Специальная премия жюри Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ален Доминик Перрен

Фото: Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Geneve

Алексей Тарханов