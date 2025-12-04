В Челябинскую область пытались провезти мандарины под видом винограда

На границе Челябинской области и Казахстана не пропустили автомобиль, перевозивший 17 т винограда. Выяснилось, что помимо него перевозчик транспортировал 1 т мандаринов, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Автомобиль досмотрели 3 декабря на пункте пропуска «Бугристое». Груз следовал из Туркестанской области Казахстана в Челябинск. Во время проверки инспекторы установили, что в фитосанитарных документах не было сведений о мандаринах. На цитрусовых была маркировка «виноград».

Водителя привлекли к административной ответственности. Фрукты направили обратно в Казахстан.