Главную елку Астрахани установят на площади Ленина

В Астрахани главную новогоднюю елку перенесут на площадь Ленина. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин на совещании по подготовке к праздникам. Власти объяснили перенос обращениями жителей.

В прошлом году главная елка стояла в парке у дворца культуры «Аркадия». В этом году украшением центра города станет 17-метровая светодиодная елка. Рабочие уже смонтировали ее основание и каркас. После этого елку украсят 700 шарами. Кроме того, на площади Ленина установят объемные фотозоны и световые инсталляции.

Торжественное зажжение огней на главной елке Астрахани запланировано на 19 декабря, сообщили в правительстве региона.

Марина Окорокова