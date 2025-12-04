В Ярославле пешеход погиб из-за наезда трех автомобилей

В Ярославле на улице Промышленная произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП произошло 4 декабря 2025 года в 07:30. Водитель Volkswagen Tiguan сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Удар был настолько сильным, что пешехода откинуло на встречный автомобиль Honda CR-V, а затем на него наехала Kia Sportage.

Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Ярославской области призывает пешеходов быть внимательными на дороге, переходить только по пешеходным переходам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Антон Голицын