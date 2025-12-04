Башкирия лидирует по спросу на рабочих и их зарплатам в ПФО

По итогам 11 месяцев Башкирия стала лидером по спросу в сфере рабочего персонала — здесь было доступно 71,2 тыс. предложений, что составляет 16% от общего объема в Приволжском федеральном округе (453,7 тыс. вакансий). Как сообщает пресс-служба hh.ru Урал, на втором и третьем местах поэтому показателю находятся Татарстан (14%) и Пермский край (12%).

Башкирия лидирует среди регионов ПФО и по размеру предлагаемых зарплат рабочим — 138,6 тыс. руб., что на 19% больше, чем за 11 месяцев 2024-гогода. На втором месте расположилась Оренбургская область — 129,3 тыс. руб. (+7%), на третьем — Чувашия — 102,6 тыс. руб. (+25%).

С января по ноябрь медианная зарплата по рынку ПФО составила 68,3 тыс. руб., а у рабочих специалистов —102,4 тыс. руб. (+17%), отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Майя Иванова