В Саратовской области система «Марс-Арсенал» будет оповещать о ЧС

В Саратовской области запустили новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Губернатор Роман Бусаргин подписал соответствующее распоряжение.

Система создана на базе КПАСО-Р «Марс-Арсенал» и предназначена для своевременного информирования жителей о возможных ЧС. Она автоматизирует оповещение и поддерживает работу структур гражданской обороны.

Старая система, основанная на комплексе 5Ф88, была выведена из эксплуатации 1 декабря. Новая система прошла успешные испытания, и органам местного самоуправления рекомендовано ее использовать.

Никита Маркелов