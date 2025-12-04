Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверок после жалоб жителей поселка Удачный в Татарстане на состояние дорог. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о состоянии дорог в поселке Татарстана

Господину Бастрыкину сообщили, что в поселке Удачный длительное время нет асфальтового покрытия, грунтовые дороги размывает после осадков, образуются ямы и глубокие колеи, что осложняет как проезд транспорта, так и передвижение людей. По словам местных жителей, обращения в различные инстанции не дали результата.

СУ СКР по Татарстану начало процессуальную проверку.

Анна Кайдалова