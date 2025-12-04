В Челябинской области айтишникам продолжат компенсировать проценты по ипотеке

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли новый закон о компенсации 1% по ипотечным кредитам для специалистов аккредитованных IT-компаний. Мера поддержки будет предоставляться до конца 2028 года, сообщает пресс-служба представительного органа.

Право на компенсацию имеют граждане России, непрерывно работающие в аккредитованных организациях региона и купившие жилье на Южном Урале. Подать заявление необходимо до конца года. Мера поддержки будет предоставляться ежеквартально в 2026-2028 годах в размере 1% ставки кредита уже после выплаты процентов должником. Ожидается, что компенсацию получат 304 южноуральца. Затраты на исполнение закона заложены в областном бюджете.

До конца 2025 года в регионе действует подобный закон, по которому айтишникам компенсируют 3% по ипотеке.

Виталина Ярховска