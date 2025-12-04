В Свердловском театре музкомедии прошла первая экскурсия «Чайф: время не ждет»

В Свердловском театре музыкальной комедии в Екатеринбурге провели первую рок-экскурсию «Чайф: время не ждет».

Рок-гид Светлана Толмачева

Фото: София Паникова Рок-гид Светлана Толмачева

Фото: София Паникова

На ней рок-гид Светлана Толмачева рассказала историю создания свердловского рок-клуба, об его музыкальном наследии и участии в жизни театра музкомедии, а также показала, как создается мюзикл «Время не ждет!» на основе песен группы «Чайф».

Главный режиссер театра Филипп Разенков сразу уточнил, что постановка будет не про биографию «Чайфа». Зритель увидит отсылки и намеки на факты о группе, которые будут вплетены в основной сюжет. «Это будет фэнтези-история, в которой главный герой переносится из нашего времени в 90-е волшебным образом, машину времени никто не придумывал. И столкнется лицом к лицу с собой и со своими проблемами в молодости, из-за которых в жизни, как у многих в 90-е, все пошло немного не туда. В спектакле герой вынужден ошибки молодости исправлять»,— описал идею Филипп Разенков.

Рок-экскурсии будут проходить 14 декабря, 21 и 25 января. Даты первых показов мюзикла запланированы на 8, 9 и 10 апреля 2026 года.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, который был основан 15 марта 1986 года. В рок-клуб входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в городе будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

София Паникова