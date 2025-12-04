Экс-владельцы ЧЭМК не смогли оспорить изъятие недвижимости

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината на решение первой инстанции об изъятии недвижимости в поселке АМЗ и Сосновском районе. Информацию об этом опубликовала пресс-служба суда.

Жалобу подали Юрий Антипов, Александр и Людмила Аристовы, а также компания «Эталон». Решение, которое они пытались оспорить, принял Арбитражный суд Челябинской области 21 августа этого года. Тогда частично удовлетворили заявление судебных приставов об изъятии недвижимости. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому неизвестно, какие именно земельные участки и дома забрали у экс-владельца ЧЭМК.

Однако при подаче заявления в мае 2024 года в картотеке суда содержалась информация, что судебные приставы намерены изъять десять земельных участков, четыре из которых находились также в общей долевой собственности с агрофирмой «Ариант» и Александром Аристовым. Девять из них располагались в границах улиц Толбухина, Калининградской и переулка Обский в поселке АМЗ, а последний и самый крупный — в поселке Прудный Сосновского района. Общая площадь участков составила более 31 га. Помимо земли, судебный пристав требовала изъять половину нежилого здания и два коттеджа в переулке Обский.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале и апреле 2024 года Арбитражные суды Свердловской и Челябинской областей соответственно удовлевторили заявления Генпрокуратуры об изъятии в доход государства акций ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов», а также ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”».