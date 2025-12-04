В Екатеринбурге возбуждено дело из-за домогательства подростка к ребенку

После инцидента с домогательствами подростка к девочке в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел у дома на ул. Высоцкого. Личность мальчика уже установлена — он оказался несовершеннолетним. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, подростка вместе с отцом доставили в полицию для опроса. Семья является гражданами России: отец работает таксистом, мать находится в декрете.

По информации «4 канала», мальчику сейчас 13 лет, девочке — 10 лет. Он преследовал ее, когда она собиралась зайти в дом с детской площадки. На записи с камеры у подъезда видно, как сначала он спросил ее, идет ли она домой — девочка ответила, что идет к бабушке. Затем он прижался к ребенку, а потом следом вошел в подъезд.

Ирина Пичурина