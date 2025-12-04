В Пермь может выйти еще одна федеральная сеть стройматериалов

Федеральная компания «Петрович» рассматривает возможность экспансии в Перми. Об этом заявил директор развития сети «Петрович» на Урале Дамир Боголюбов на открытии нового торгового центра в Екатеринбурге, которое состоялось на минувшей неделе. По его словам, помимо Перми в перспективе компания намерена открыть магазины в Челябинске и Тюмени.

В пресс-службе компании «Ъ-Прикамье» уточнили, что «Петрович» пока не планирует в Перми строительство отдельного строительно-торгового центра. От дальнейших комментариев в компании воздержались.

СТД «Петрович» — российская компания, основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также на комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. По данным сайта Rusprofile, по объему выручки компания занимает первое место в Санкт-Петербурге и второе в России среди конкурентов в своей отрасли, значительно превышая среднюю выручку по отрасли (106,5 млрд руб.).

На прошлой неделе компания открыла СТЦ в Екатеринбурге. Сумма инвестиций составила 4,1 млрд руб.