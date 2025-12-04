В Рыбинске тепловые сети поменяют за 1 млрд рублей

В Рыбинске пройдут работы по замене тепловых сетей. На это выделено более 1 млрд руб. из федерального бюджета, сообщил мэр Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова Фото: Telegram-канал Дмитрия Рудакова

Модернизация теплового хозяйства рассчитана на три года. Завершены торги на первый этап ремонта. По данным портала госзакупок, речь идет о пяти аукционах на сумму около 300 млн руб.

«Победитель — мощная производственная компания с опытом работы для Лукойла в условиях Крайнего Севера. Заключаем контракты. Работы проведем по максимуму без отключения тепла, прокладывая новые трубы параллельно действующим. Поэтому начинаем уже в этом сезоне»,— рассказал Дмитрий Рудаков.

В рамках проекта планируется капитальный ремонт сетей от котельных «Полиграф», «Сатурн», «Слип» и «Стоялая». В целом будет заменено более 10 км сетей.

Антон Голицын