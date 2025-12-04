Под Астраханью в ДТП погиб экс-глава Икрянинского района

Накануне вечером в серьезном ДТП погиб бывший глава Икрянинского района Астраханской области Сергей Стемасов, сообщает региональное издание «Арбуз». Экс-чиновник был за рулем минивэна, в который влетел автомобиль, столкнувшийся с коровой.

По данным МВД, 23-летний водитель Hyundai Solaris сбил животное и от удара выехал на полосу встречного движения. В этот момент машина столкнулась с авто под управлением Сергея Стемасова. От полученных травм он скончался на месте. Водитель Hyundai c многочисленными переломами находится в больнице.

Сергей Стемасов занимал пост главы Икрянинского района Астраханской области с 2016 по 2018 год. В 2017 году господин Стемасов заключил муниципальные контракты на покупку 13 квартир в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Выяснилось, что купленные квартиры непригодны для проживания. Об этом стало известно во время визита в Астрахань заместителя генпрокурора РФ Андрея Кикотя (ныне первый заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ). Позже экс-главу района признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима с лишением на два года права занимать соответствующие должности в госструктурах.

Марина Окорокова