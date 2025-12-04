Дело о хищении 30 млн руб. при ремонте домов для военных завели на Алтае

В отношении гендиректора ООО «Орбита» Сергея Никитина и двух сотрудников фирмы возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при ремонте домов в Алтайском крае. Об этом сообщило главное военное следственное управление СКР в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2022 году компания заключила с органом местного самоуправления договоры на управление многоквартирными домами. По версии правоохранителей, фигуранты дела оформили фиктивные документы о выполнении ремонта зданий и похитили крупную сумму. Ущерб Минобороны РФ оценивается более чем в 30 млн руб. «В результате преступления условия договоров выполнены не были, надлежащее содержание многоквартирных домов не осуществлялось»,— говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемых.

В октябре стало известно, что суд в рамках этого уголовного дела поместил в СИЗО сотрудника новосибирского филиала ФГАУ «Росжилкомплекс» Константина Савушкина.

«Росжилкомплекс» — специализированная организация Минобороны РФ, которая осуществляет полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил и др.

Александра Стрелкова