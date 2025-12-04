Трех жительниц Удмуртии оштрафовали за ложный вызов полиции из-за обиды на мужей

Трех жительниц Юкаменского района Удмуртии оштрафовали за ложный вызов полиции (ст. 19.13 КоАП) из-за обиды на супругов и сотрудников МВД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В конце октября жительницы, находясь в состоянии опьянения, позвонили в полицию и сообщили, что стали жертвами противоправных действий. Вызов оказался ложным. Как установил мировой судья местного судебного участка, две заявительницы обиделись на своих супругов и хотели таким образом их наказать, третья — на правоохранителей из-за ранее составленных на нее протоколов. По итогу судья назначил всем по 1-1,1 тыс. руб. штрафа.