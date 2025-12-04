УКВЗ досрочно поставил 49 трамваев в Краснодар

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в «Роскосмос») досрочно завершил отгрузку 49 трамваев в Краснодар. Односекционные полностью низкопольные вагоны были изготовлены в этом году по двум контрактам в рамках концессионного соглашения, сообщает пресс-служба предприятия.

Сотрудники УКВЗ и муниципального предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» готовят вагоны к обкатке. Новые трамваи оснащены автоматизированной системой подсчета пассажиропотока, медиасистемой, валидаторами, терминалом приема наличных и системой кондиционирования, адаптированной для жаркого климата. Вагоны удобны для проезда маломобильных групп населения и пассажиров с детьми.

Всего в 2019-2025 годах в рамках концессионного соглашения компанией «Синара-ГТР Краснодар» Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил и поставил 172 трамвая.