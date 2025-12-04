В Ульяновской области грузовик врезался в легковушку и загорелся, трое погибли

Смертельная авария произошла в Ульяновской области ночью в среду, 3 декабря. Происшествие случилось в Тереньгульском районе в 23:30 (MSK+1) на 232 км дороги подъезд к Ульяновску от трассы M-5 «Урал». Об этом сообщает региональное УМВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полиция установила, что водитель 1998 года рождения за рулем автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF c полуприцепом под управлением мужчины 1992 года рождения. После этого большегруз съехал в кювет и загорелся.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров отечественной машины (женщины 1974 и 1996 года рождения). Полиция и прокуратура проводят проверку.

Георгий Портнов