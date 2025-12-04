В Прикамье продолжают снижаться цены на бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 25 ноября по 1 декабря снизилась на 14 коп., до 63,81 руб. за литр, сообщает Росстат. Снижение цен в регионе продолжается третью неделю подряд.

Также снизилась стоимость бензина АИ-92 — до 60,78 руб. за литр, на 15 коп. и АИ-95 — до 65,87 руб. за литр, на 12 коп. АИ-98 подорожал на 10 коп., до 89,31 руб. за литр, дизельное топливо — на 22 коп., до 75,45 руб. за литр.

Пермский край занял второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 62,67 руб. за литр.

За неделю с 25 ноября по 1 декабря цены на топливо изменились в 19 субъектах Российской Федерации, более всего в Хабаровском крае (+1,4%). Снижение стоимости было зафиксировано в 45 регионах, более всего в Республике Хакасия (-10,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены практически не изменились.