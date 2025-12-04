«Трактор» проиграл «Ак Барсу» в выездном матче со счетом 3:5

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» в гостевом матче. Победу удержали хозяева льда со счетом 5:3.

Встреча состоялась 3 декабря на стадионе «Татнефть-Арена». В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. Из «Трактора» шайбами отличились Егор Коршков, Арсений Коромыслов и Андрей Никонов.

Сейчас на счету «Трактора» 19 поражений и 15 побед. Команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «черно-белые» сыграют дома 5 декабря с московским ЦСКА.