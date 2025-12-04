Скандал с разрушенной дорогой в Оренбуржье дошел до главы СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с разрушенной дорогой в Оренбуржье. Отчет по этому вопросу представит в центральный аппарат руководитель регионального СУ СКР Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщили о плохом состоянии дороги, соединяющей села Кандауровка и Егорьевка. В публикациях отмечается, что проезжая часть долгое время остается без асфальта и что на ней образовались ямы и колеи. Ситуация усугубляется тем, что во время дождей грунтовое полотно размывается.

Жители неоднократно просили чиновников решить проблему, но безуспешно. Следственное управление СК России по Оренбургской области начало проверку. Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину о результатах.

Георгий Портнов