В Челябинской области с рельсов сошли вагоны с железной рудой

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с пути полувагонов на Южно-Уральской железной дороге, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, около пяти часов утра 4 декабря на четвертом пути необщего пользования грузовой железнодорожной станции Металлургическая четыре полувагона сошли с рельсов. Они перевозили железорудный концентрат и гематит. Вагоны не опрокинулись, никто не пострадал. Происшествие не привело к задержкам поездов. На участке пути проводят восстановительные работы.

Надзорное ведомство проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска