Атмосферный фронт принесет в Петербург небольшие осадки 4 декабря

По северо-западной периферии обширного антициклона, накрывшего большую часть Европейской России, 4 декабря будет скользить облачная гряда атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге антициклон станет причиной облачной погоды, вызовет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя и удержит температуру выше положенных для начала декабря значений — до 1-3 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов