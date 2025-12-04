Атмосферный фронт принесет в Петербург небольшие осадки 4 декабря
По северо-западной периферии обширного антициклона, накрывшего большую часть Европейской России, 4 декабря будет скользить облачная гряда атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге антициклон станет причиной облачной погоды, вызовет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя и удержит температуру выше положенных для начала декабря значений — до 1-3 градусов.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.