Директора пермской компании оштрафовали за налоговое преступление

Ленинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении директора IT-компании «Гет-Нэт» Артема Зайцева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что бизнесмен, зная об имеющейся у организации задолженности по налогам и страховым взносам, сокрыл более 9 млн руб. и расходовал их вопреки интересам общества и государства.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде штрафа. Требования о возмещении причиненного преступлением ущерба будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.