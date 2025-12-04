«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил традиционную акцию «В Новый год — без долгов!»* и приглашает принять в ней участие клиентов – физических лиц ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Губахе, Лысьве и Краснокамске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 декабря 2025 года:

• погасить долги за тепло и горячую воду при их наличии;

• оплатить квитанцию за ноябрь;

• внести рекомендуемый платёж за декабрь.

Клиентам, которые погасили долги, будут списаны пени, если они не были взысканы по решению суда.

После Нового года «ЭнергосбыТ Плюс» определит победителей с помощью генератора случайных чисел среди клиентов, выполнивших условия акции. Они получат подарки от компании.

С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке: https://ny.esplus.ru/.

Оплатить коммунальные услуги и внести рекомендуемый платёж можно быстро, удобно и без комиссий на сайтах и в приложениях расчетно-кассовых центров (РКЦ) «КРЦ-Прикамье», «Инкомус», «Пермэнергосбыт» или с помощью мобильного приложения вашего банка до 31 декабря, либо в офисах РКЦ до 30 декабря включительно.

* Информация носит справочный характер. Не является рекламой. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»