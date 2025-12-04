«Кемеровоспецстрой» обжаловал торги на капремонт Чуйского тракта за 19 млрд руб.

ФАС России приостановила определение подрядчика для строительства и реконструкции участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в границах Республики Алтай — с 454-го км по 475-й км. Решение было принято в связи с поступлением жалобы АО «Кемеровоспецстрой». Согласно информации на портале госзакупок, ее рассмотрение запланировано на 5 декабря.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аукцион был объявлен ФКУ «Упрдор Алтай» 24 ноября. Максимальная цена контракта составляет 19,9 млрд руб. По мнению АО «Кемеровоспецстрой», конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам сформировать четкое понятие об условиях закупки. В частности, в ней указана начальная (максимальная) цена контракта в цифровом виде 19,95 млрд руб., в то же время прописью — «двадцать миллиардов четыреста шестьдесят шесть» млн руб., говорится в жалобе.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги, в том числе обустроить новое покрытие, освещение, ливневки, шумозащитные экраны и автобусные павильоны. Кроме того, проектом предусмотрено возведение путепровода и тоннеля. Работы необходимо выполнить до 30 октября 2029 года.

Лолита Белова