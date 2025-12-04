В Челябинской области интерес к навыку работы с нейросетями вырос на 47%

С начала года в Челябинской области было открыто более 260 вакансий с упоминанием навыка работы с нейросетями. Количество таких запросов по сравнению с прошлым годом выросло на 47%, сообщает Hh.ru.

Чаще всего умение работать с нейросетями необходимо дизайнерам и художникам (14% от всех подобных вакансий), SMM-менеджерам, контент-менеджерам (9%), менеджерам по маркетингу, интернет-маркетологам, специалистам по взысканию задолженности (по 7%), менеджерам по продажам и работе с клиентами (6%), копирайтерам, редакторам, корректорам (5%), операторам call-центра, специалистам контактного центра, программистам и разработчикам, секретарям, помощникам руководителя, ассистентам (по 4%).

Самыми высокооплачиваемыми специалистами с такими навыками сейчас стали руководитель направления по развитию корпоративного бизнеса и менеджер по привлечению партнеров. Им предлагают жалованье от 200 тыс. руб. Также в топ-10 попали full-stack PHP-разработчик — специалист, работающий как с клиентской, так и с серверной частями веб-приложений (от 150 тыс. руб.), AI-тренер в области программирования (110-188 тыс. руб.), инженер-программист АСУ ТП (120-140 тыс. руб.), менеджер по работе с клиентами (80-120 тыс. руб.), системный администратор (от 80 тыс. руб.), преподаватель в онлайн-школу (60-90 тыс. руб.), руководитель группы по операционному маркетингу (от 63 тыс. руб.) и SMM-менеджер в сеть кафе (50-70 тыс. руб.).

Виталина Ярховска