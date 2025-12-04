Ленобласть безвозмездно предоставит участникам СВО слуховые аппараты

Слуховыми аппаратами бесплатно снабдят в Ленинградской области участников спецоперации. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление о реализации меры поддержки.

Она будет распространяться на жителей Ленобласти, которые не имеют инвалидности по тугоухости, но нуждаются в аппарате по медпоказаниям.

Участник спецоперации сперва должен пройти осмотр по месту прикрепления полиса ОМС. Если медики выявят ограничения по слуху, обратившемуся бойцу оформят направление на консультацию к врачу-сурдологу-оториноларингологу.

При подтверждении показаний необходимо собрать пакет документов и заявление на получение слухового аппарата и направить в Ленинградскую областную клиническую больницу. Бумаги рассмотрят в течение десяти рабочих дней.

Татьяна Титаева