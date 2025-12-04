Красноярское заксобрание приняло бюджет региона на 2026 год

Законодательное собрание Красноярского края приняло во втором чтении бюджет региона на 2026 год. Сессия краевого парламента проходит 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По сравнению с первым чтением доходы бюджета в будущем году выросли на 2,9 млрд руб. В результате они составили 452,3 млрд руб. При запланированных расходах в 527,4 млрд руб. дефицит утвержден в объеме 75,1 млрд руб.

«Дополнительные ресурсы связаны прежде всего с ростом безвозмездных поступлений из федерального бюджета и участием края в национальных проектах, а также с перераспределением собственных средств в пользу приоритетных направлений»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

Валерий Лавский