Нападающий «Зенита» Вадим Шилов пропустит полгода из-за травмы колена
Форвард «Зенита» Вадим Шилов успешно перенес хирургическое вмешательство на коленном суставе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. У игрока была повреждена передняя крестообразная связка.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Теперь нападающего ждет длительный процесс реабилитации под постоянным контролем врачей петербургского клуба. «Зенит» пожелал господину Шилову терпения, здоровья и скорейшего возвращения на поле.
В текущем сезоне 17-летний форвард провел за петербургский клуб три игры в чемпионате и пять в Кубке России. В последнем турнире футболист отличился дважды.