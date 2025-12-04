Нападающий «Зенита» Вадим Шилов пропустит полгода из-за травмы колена

Форвард «Зенита» Вадим Шилов успешно перенес хирургическое вмешательство на коленном суставе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. У игрока была повреждена передняя крестообразная связка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Теперь нападающего ждет длительный процесс реабилитации под постоянным контролем врачей петербургского клуба. «Зенит» пожелал господину Шилову терпения, здоровья и скорейшего возвращения на поле.

В текущем сезоне 17-летний форвард провел за петербургский клуб три игры в чемпионате и пять в Кубке России. В последнем турнире футболист отличился дважды.

Андрей Маркелов