Растительные отходы из Абакана придется вывозить в соседние муниципалитеты

С начала 2026 года собранные в Абакане растительные отходы будут складироваться за пределами столицы Хакасии — на полигонах в городе Черногорске и в Усть-Абаканском районе республики. О новом порядке обращения с этим видом отходов было объявлено на совещании в абаканской мэрии.

Перенос места складирования вызван тем, что карьер в районе СНТ «Подсинее» полностью заполнен. «На данный момент в городской черте отсутствуют территории, где можно было безопасно обустроить подобный карьер»,— говорится в сообщении городской администрации по итогам совещания.

По данным директора МКУ «Спецавтобаза ЖКХ» Павла Литвинова, в 2025 году карьер у СНТ «Подсинее» принял 46 тыс. куб. м отходов от населения и городских служб.

Валерий Лавский